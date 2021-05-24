هندخل التاريخ.. عمرو أديب: مفيش رئيس اتجرأ يحط إيده في ملف العشوائيات غير السيسي.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر إذا استطاعت أن تنتهي من ملف العشوائيات ومشروع "حياة كريمة"، ستكون صنعت التاريخ بإنجازاتها .

وتابع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يوجد إدارة أو رئيس على مدار الأعوام السابقة تجرأ أن يعمل في ملف العشوائيات، معقبا: "مفيش رئيس أتجرأ يحط أيده في ملف العشوائيات ده غير السيسي".

وأكمل أن هذا المشروع سيتكلف تلاتة أرباع مليار، متابعا أن العائق أمام الإدارات السابقة كانت تتمثل في المبالغ الضخمة التي يحتاجها هذا الملف للتطوير .