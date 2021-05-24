نشرة أخبار العالم.. إسرائيل نادمة على قصف برج الجلاء في غزة.. مقتل 14 بسقوط عربة تلفريك في إيطاليا.. وتحذير أمريكي شديد اللهجة إلى إثيوبيا

شهدت الساحة العالمية والإقليمية خلال الساعات القليلة الماضية، تطورات عدة تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، نستعرض أبرزها:

أرقام صادمة.. الهند تعلن رصد آلاف الإصابات بـ الفطر الأسود

أعلنت السلطات الصحية في الهند أن إجمالي حالات الإصابة بمرض الفطر الأسود، وصل إلى نحو 9 آلاف حالة، في ارتفاع ملحوظ لتفشي العدوى القاتلة في البلاد.

إسرائيل تعلن ندمها على قصف برج الجلاء في غزة

أعرب بعض المسؤولين رفيعي المستوى في الكيان الصهيوني عن "ندمهم" بشان قصف برج الجلاء الذي يضم مكاتب وسائل إعلامية كبرى، قائلين إن أي فائدة من تدمر معدات حماس الإلكتروني في البرج قد طغى عليها الضرر الذي لحق بصورة إسرائيل دولياً. بحسب ما قاله 3 مسؤولين إسرائيليين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

قرارات عاجلة من ملك الأردن لدعم المسجد الأقصى وقطاع غزة

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، توجيهات للحكومة بتنفيذ حزمة إجراءات إضافية لدعم الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم، في أعقاب الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والعدوان على غزة.



مصرع 14 شخصًا بينهم 6 إسرائيلين في سقوط عربة تلفريك بإيطاليا

سقطت عربة تلفريك كانت تنقل الزوار إلى بعض البحيرات على قمم الجبال الأكثر جمالاً في شمال إيطاليا اليوم الأحد حيث سقطت على المنحد ر، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، بينهم 6 إسرائيليين.

إسرائيل ترفع جميع القيود المفروضة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل إلغاء جميع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" اعتبارا من يوم الثلاثاء الأول من يونيو، وذلك عقب نجاح حملة التطعيم المحلية في تقليص حدوث إصابات جديدة.

إثيوبيا تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين في تيجراي

تعرض مدنيون في شمال إثيوبيا لحروق مروعة جراء استخدام القوات الحكومية الفسفور الأبيض المحرم دوليا في إقليم تيجراي، حسبما أظهرت أدلة دامغة، فيما تنفي حكومة آبي أحمد استخدام أي أسلحة كيماوية في هجومها على الإقليم.

عقوبات في انتظارها.. تحذير أمريكي شديد اللهجة لحكومة إثيوبيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانٍ ضد إثيوبيا ونظامها الحاكم، أن ما تفعله حكومة أديس أبابا غير مقبول، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

ضابط إسرائيلي يحذر من كارثة مروعة أخطر من حرب أكتوبر

حذر ضابط إسرائيلي كبير من أن كارثة قد تحدث في الحرب المقبلة ستكون أكبر بمئات المرات من كارثة سقوط الجسر في ميرون.. وستكون حرب أكتوبر 1973 قصة صغيرة بجوارها".

رغد صدام حسين تنشر رسالة مؤثرة بخط يد والدها.. ماذا جاء فيها؟

نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إحدى الرسائل التي كتبها والدها بخط يده من داخل قاعة المحكمة في بغداد قبل نحو 15 عاما.

الهند تكشف عن علاقة بين الفطر الأسود وأسطوانات الأكسجين

أصبح الفطر الأسود أحد مضاعفات ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، وتشهد الهند ارتفاع عدد الإصابات بالمرض النادر في الموجة الثانية من تفشي كورونا في الهند.

لحظة فرار الآلاف من الكونغو إلى رواندا بعد ثوران بركان نيراجونجو

فر آلاف المواطنين في جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو الجارة رواندا، تاركين ديارهم على خلفية ثوران بركان نيراجونجو الذي يعد أحد أكثر البراكين نشاطا وخطورة على مستوى العالم.

قرار عاجل من السعودية بشأن استعمال مكبرات الصوت في المساجد

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميما لفروع الوزارة بجميع مناطق المملكة يقضي بتوجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط.

بلينكن: علاقات جيدة بين السعودية وإيران يمكنها إنهاء نزاعات في المنطقة

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بالدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في إنهاء الحرب في اليمن.