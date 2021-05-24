كيف تغلبت مصر على مشكلة استحواذ الدول المتقدمة على لقاحات كورونا.. هبة والي تجيب

كشف الدكتورة هبة والي رئيس الشركة القابضة “فاكسيرا”، أنواع لقاحات كورونا التى تعاقدت عليها الدولة المصرية.

وأوضحت والي، خلال حوارها مع “اكسترا نيوز”وصل مصر 7 مليون جرعة، وتم التعاقد على لقاحات، سبوتنيك، سينوفارم، استرازينكا، جونسون أند جونسون، إضافة إلى 40 مليون جرعة من تحالف كوفيكس الذى يوفر أنواع أخرى.

وأكدت الدكتورة هبة والي رئيس الشركة القابضة “فاكسيرا”، أنه لا يتم تداول اللقاحات إلى بعد إجازتها من هيئة الدواء المصرية.

وكشفت رئيس فاكسيرا كيفية تغلب مصر على مشكلة استحواذ الدول المتقدمة على أغلبية اللقاحات المنتجة، قائلة:"مصر تنبهت للأمر منذ البداية لذلك حرصت على عقد التعاقدات مع الشركات من البداية، إضافة إلى تنويع المصادر.

وطمأنت الدكتورة هبة والى رئيس الشركة القابضة “فاكسيرا”، المواطنين بشأن اللقاحات التى يتم طرحها فى الدولة، مؤكدة أنها تمر بعدد من التجارب.

وأكدت الدكتورة هبة والى رئيس الشركة القابضة “فاكسيرا”،أن أعراض الاصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة زاد عليها أعراض إصابة بالتهابات فى العين، طفح جلدى، إضافة إلى الأعراض القديمة.