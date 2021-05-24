سيسية يعود من كوت ديفوار ويخضع لبرنامج علاجي بالاتحاد السكندري

وصل رزاق سيسية مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلي مقر النادي بعد إنتهاء إجازاته عقب إصابته بالركبة وغيابه عن الفريق لمدة شهرين

ويخضع رزاق سيسيه لبرنامج علاجي في الاتحاد السكندري تحت إشراف الدكتور محمد عنان طبيب الفريق

وغادر رزاق سيسية في 14 مايو الجاري إلي كوت ديفوار لاستكمال علاجه عقب الاصابة التي لحقت به بالتهاب في وتر "الصابونه" الجزء الأمامي من الركبة

وكان محمد عنان، طبيب فريق الاتحاد السكندري، قد رفع التقرير الخاص باللاعب إلى حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير الكرة، الذي وافق على سفر سيسيه إلى بلاده لاستكمال علاجه هنالك.