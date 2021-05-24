متقلقوش.. طارق شوقي: الامتحان النهائي للثانوية العامة سيكون مختلف تماما من حيث الوسائل التقنية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لازال هناك أمتحان تجريبي ثالث لامتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أنها المرة الأولى تقوم فيها الوزارة بعمل ثلاثة امتحانات تجريبية في عام واحد .

ودعا الدكتور طارق شوقي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "الحكاية"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانين السابقين بحضور الامتحان الثالث، موضحا أن الأمور تسير بشكل جيد ولا داعي لقلق الأهالي.

وأكد طارق شوقي، أن الامتحان النهائي سيكون مختلف تماما من حيث التأمين، والبدائل المطروحة تقنيا ، أكثر من الأمتحانات التجريبية الحالية ، وذلك لأن تكلفة الإمتحان النهائي لا يمكن تكرارها أكثر من مرة في كل أختبار تجريبي.

وتابع أن جميع المشكلات التي من الممكن أن تواجه الطالب مدروسة ولها حلول ، والإمتحانات التجربية ليست إلا للتدريب على الأسئلة.

ونفى صحة أن يكون الامتحان النهائي نصفة إلكتروني ونصفه ورقي ، وذلك لا يتم إلا في حالة طارئة معينة وهو أن يحدث مشكلة بالتابلت.

