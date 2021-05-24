طارق هاشم : المصري يسير بشكل قوي.. ونتمنى الفوز على الزمالك.. فيديو

قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن فريقه يسير بخطى ثابتة خلال الفترة الماضية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «قدمنا مباريات قوية الفترة الماضية، والقادم أفضل»، لافتا إلى أن النادي يتفاوض مع عمر كمال عبد الواحد لتجديد عقده المقرر انتهاؤه نهاية الموسم الجاري.



وأضاف عضو مجلس إدارة النادي المصري «أحمد دعدور سيكمل مع المصري وفقا لعقده الذي ينص على إعارته من بيراميدز لمدة موسمين».



وحول مباراة الزمالك المقررة غدا، قال هشام «نتلقى الدعم كافة من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد معنويا وماديا»، معربا عن أمنيته بالفوز على الزمالك غدا.

