إبراهيم عبد الله: الدوري هذا الموسم «زملكاوي.. زملكاوي.. زملكاوي».. فيديو

قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابقة لنادي الزمالك، إن نادي الزمالك مؤسسة عريقة ويستمر الكيان مع رحيل وتغيير المجالس واللجان .



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد، أنه يثق في قدرات حسين لبيب رئيس اللجنة الحالية وكامل أعضاء اللجنة لقيادة نادي الزمالك .



وتابع أن اللجنة تعلم ظروف النادي ويتحملون المسئولية وجميع أبناء الزمالك تحت أمر النادي وأنا واحد منهم ومستعد لخدمته بعيدا عن أي منصب.



وأوضح أنه لم يتدخل أحد أثناء تولي اللجنة السابقة في كل القرارات التي تم اتخاذها ولم يملي أحد علينا أي قرار وعن رحيل باتشيكو عن النادي قال اسالوا حسين السمري المدير التنفيذي رافضا الخوض في تفاصيل رحيل باتشيكو.



وأكد انه لم يحسم قراره بشأن انتخابات النادي خاصة أن باب الانتخابات لم يفتح ووقتها سيعلن قراره والجميع يعلم مدى قدرتي على خدمة النادي وحاليا المطلوب فقط دعم اللجنة الحالية.



وشدد على أن الدوري هذا الموسم زملكاوي زملكاوي زملكاوي بفضل رجال الفريق والجهاز الفني وأسامة نبيه المدرب العام .

