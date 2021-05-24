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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمسيات شعرية وفضل 6 من شوال بثقافة القليوبية

ثقافة القليوبيه
ثقافة القليوبيه

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالقليوبية، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة بهتيم أمسية شعرية أدارها الشاعر عبدالناصر أحمد، بحضور شعراء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "ولاد بلدي" لسعيد الصاوي، وقصيدة "إشجيني" لياسر عبدالحميد، ثم قصيدة "بذرة ورق" لروماني أبوالسعود، وقصيدة "قصيدتان للبعيد القريب" لطارق فؤاد، وقصيدة "قيدوا الشمع وقيموا الزفة" لعواد مهني، أعقبها قصيدة "أمشي" لمحمود سعيد، وختاما قصيدة "شلال الدموع" لإسراء بدر، كما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة القلج أمسية شعرية أدارتها الشاعرة منى الغريب، بحضور شعراء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "فلسطين حبيبتي" لعلي عبدالعليم، ثم قصيدة "مكسوفة أكتب شعر" لولاء عدنان، وقصيدة "القدس عنواني" لإبراهيم بدوي، وختاما قصيدة "تحيا حبيبتي مصر" للشاعرة همت مصطفى.

نظم بيت ثقافة سنديون، قراءة في كتاب "امجاد الفراعنة ونبوغ قدماء المصريين" تأليف دكتور أيمن أبو الروس،  ابتدأ المؤلف مقدمة الكتاب بمقولة لهيردودت عن مصر الفرعونية وعن قدماء المصرين تقول "أن جاع العالم أطعمته مصر" مصر التي ظلت لما يزيد عن 3000 سنة منارة للعالم بحضارتها وانجازاتها واكتشافاتها وخيرها الوفير، ويتحدث هذا الكتاب عن بعض جوانب نبوغ المصريين القدماء وبعض اكتشافاتهم وانجازاتهم وابتكاراتهم، وعن بداية الحضارة الفرعونية.

أقام قصر ثقافة كفر شكر معرض منتجات الورش الفنية السابق تنفيذها، كذلك أعدت المكتبة العامة بقصر ثقافة بنها معرض كتب بعنوان "روايات عربية وأجنبية" تضمن مجموعة من العناوين عناوين، منها "ذات، سارة، أني راحلة، النار، روبنسون كروز"، كما عقدت مكتبة أجهور الكبرى محاضرة لفضيلة الشيخ خالد أبوزيد، للحديث عن فضل صيام ستة أيام من شهر شوال، أوضح خلالها أن صيام ست من شوال بعد فريضة رمضان سنّة مستحبّة وليست بواجب ويشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة تلوين حر للأطفال، كما بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي أعدها قسم المكتبات بالفرع لقصة "الوعاء المسحور" تأليف محمد التنجي، بصوت محاسن باطه، بينما قدمت مكتبة طحانوب ورشة حكي لقصة "كنز العاج" تأليف صلاح طنطاوي، بصوت مرفت تادرس.

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