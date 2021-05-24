في "صدى البلد".. مروة ناجي ومازن الغرباوي يحتفلان بنجاح "ألمظ وسي عبده"

حل المخرج مازن الغرباوي والمطربة مروة ناجي ضيفين، على موقع “صدى البلد”، واحتفلا بنجاح مسرحيتهما “ألمظ وسي عبده”، التي عرضت مؤخرا على مسرح البالون.

وتحدثوا خلال الندوة عن كواليس العمل، والصعوبات التي قابلتهما، وكيف تم التحضير للمسرحية، والأغاني التي قدماها في العمل، كما كشف كل منهما عن جديدهما في الفترة المقبلة.

وكانت قد احتفلت أسرة المسرحية بعيد ميلاد الفنانة مروة ناجي، بعد انتهاء العرض، و سط الجمهور، الذي شاركها فرحة العيد أيضا.



يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.