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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 10 بمشاجرة دامية بين عائلتين بقرية منشأة سليمان بكفر الزيات بسبب بوست على الفيس بوك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية منشأة سليمان التابعة لمركز كفرالزيات مشاجرة دامية بين عائلتي الصعيدي وعيسى بسبب خلافات أسرية بين اسرتين بالعائلتين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والعصي.


وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مستشفى طنطا الجامعي بوصول ٥ مصابين وسيدة  من قرية منشأة سليمان  التابعة لمركز كفر الزيات مصابين بجروح وسحجات وقطع ذراع احد المصابين ووضع ٢من  المصابين في حالة حرجة بالعناية المركزة .

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وعلى الفور قرر اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تكليف اللواء محمد عمران مدير مباحث الغربية بكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين المشاركين فيها وفرض السيطرة والأمن بالقرية 
ودلت تحريات مباحث كفرالزيات على وقوع مشاجرة بين ا ش ٣١ سنة حلاق وزوجته ٢٥ فلاحة من ناحية وكلا من اشقاؤها  م ع  ٣٠ سنة فلاح و ا س ٤١ سنة فلاح بسبب خلافات بينهما على العمل بالأراضي الزراعية وقيام شقيقها الأصغر بكتابة بوست على مواقع التواصل الاجتماعي يشير فيه إلى وفاة شقيقته على خلاف الحقيقة وعند تقابل الطرفان للمعاتبة تطور المشادة الكلامية بينهم الي مشاجرة وقام كل طرف من أطراف المشاجرة باستدعاء اصدقائه وبعض الخارجين عن القانون بمدينة كفر الزيات، حيث تم استخدام العصي والشوم والأسلحة البيضاء والسكاكين وعند محاولة المدعو أحمد م ٣٥ سنة التدخل لفض المشاجرة قام أحد المتهمين بالتعدى عليه بسيف حديدي أدى إلى قطع ذراعه وتم نقله إلى المستشفى.


ونجحت مباحث كفرالزيات في إلقاء  القبض على على ٣ متهمين من المشاركين في المعركة وتم انتشار قوات من الشرطة النظامية والسرية لفرض السيطرة الأمنية داخل القرية ومنع تجدد الاشتباكات  .

وباشر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات وفريق من نيابة كفر الزيات التحقيق في الواقعة وسماع أقوال المصابين في المستشفى الجامعي بطنطا ومستشفى كفر الزيات العام والتحفظ عليهم ووضعهم تحت الحراسة لحين خروجهم من المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

إصابة ٩ أشخاص مشاجرة عائلتين كفرالزيات خلافات الجيرة

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