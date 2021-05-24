من منازل بدائية متهالكة الجدران لأحياء راقية.. رحلة تطوير العشوائيات بالوادي الجديد

معظم أحياء الخارجه القديمة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، كانت بالأمس القريب مناطق عشوائية متهالكة المبانى فضلا عن عدم وجود الخدمات الحيوية بها لتتحول بدعم كامل من الحكومة وتنفيذ ومتابعة من الاجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة إلى لوحات فنية غاية فى الإبداع.

يقول المهندس علاء يوسف إنه تم توحيد ألوان المنازل والشوارع ورصف كل ممراتها وحواريها بالإنترلوك والانتهاء من تركيب شبكات الصرف الصحى والمياه والغاء شبكات الاسبستوس التى ظلت مصدرا رئيسيا ناقلا للمياه على مر العقود المنصرمة حتى جرى احلالها بالكامل ضمن أكبر مشروع لتطوير العشوائيات بمدينة الخارجة بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم وإشراف ومتابعة ادارة التطوير الحضرى بالمحافظة وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المختصة .

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وأكد يوسف أن خطة التطوير تضمنت رفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والطرق واستحداث مساحات خضراء للمناطق المحرومة والعشوائية والعمل على توفير مسكن آمن ومستوى حياة أفضل لقاطنى تلك المناطق عمرانياً وصحياً وبيئياً واجتماعياً تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وذلك ضمن خطة شاملة لأعمال التطوير الحضرى والقضاء على العشوائيات والتى تضمنت عدة مناطق بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة اجمالية بلغت حوالى 170 مليون جنيه.

ولفت إلى أن التنفيذ بدأ على عدة مراحل تضمنت أعمال تطوير ورفع كفاءة لبعض المناطق بالمحافظة بتكلفه تتجاوز 85 مليون جنيه و إنشاء أسواق حضارية بمدن الداخلة و بلاط و باريس بإجمالى 6.1 مليون جنيه، وتطوير منطقة موط القديمة وبلاط الإسلامية بإجمالى 71 مليون جنيه وتطوير منطقه مشربية غيث بتكلفه تتجاوز 7.3 مليون جنيه بالإضافة لتطوير منطقه شمال مقابر باريس وسوق حضارى بمدينه الفرافرة واستكمال تطوير باقى المناطق غير المخططة بالمحافظة وتنفيذ عمارة سكنية تستوعب الحالات المقيمة بالأكشاك الخشبية بحى ميتالكو.

من جانبه أكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، أن المرحلة الثانية تضمنت تنفيذ مشروع تطوير حى السبط الشرقى والمجاهدين والسبط البحرى بمدينة الخارجة فى إطار البروتوكول الموقع ما بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير منطقة حى السبط الشرقى والمجاهدين وتشمل أعمال التطوير إحلال شبكة الصرف الصحى ومياه الشرب وأعمال الرصف وصيانة شبكة الكهرباء ودهان المبانى.

وأوضح أنه تم إزالة المباني المتهالكة بالمنطقة كما يجرى العمل فى إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بحى السبط البحرى، حيث يتم حاليا صب غرف المحابس وقد تم الانتهاء من تنفيذ 3300 متر طولى من مواسير مياه الشرب بقطر 6 بوصة وكذلك استمرار العمل فى احلال شبكة الصرف الصحى بمنطقة السبط الشرقى والمجاهدين وذلك فى إطار تنفيذ الأعمال فى إطار بروتوكول التعاون الموقع ما بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة.

من جانبه قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظه تعد أولى محافظات الجمهورية التى تقوم بالانتهاء من خطط تطوير بعض المناطق غير المخططة وتوقيع اولى بروتوكولات التطوير على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار التنسيق المستمر بين محافظة الوادى الجديد وصندوق تطوير المناطق العشوائية، حيث جرى توقيع بروتوكول تعاون لتطوير ورفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحى و الطرق والانارة بمناطق (المجاهدين - السبط البحرى - السبط الشرقى - حى البري) بالخارجة.

وأضاف المحافظ، أن تلك المشروعات تأتى فى إطار الخطوات الجادة التى تقوم بها محافظة الوداى الجديد لتقديم الخدمات المتكاملة لسكان المناطق المحرومة والعشوائية بالمحافظة حيث وضعت المحافظة خطة لتطوير المناطق المحرومة والعشوائية وتم البدء فى تنفيذ التطوير بمنطقة الشيخ ميمون ومنطقة مشربية غيث بمركز الخارجة وهى إحدى المناطق المحصورة ضمن المناطق غير المخططة وتقع داخل منطقة البلد القديمة وتبلغ مساحة منطقة التطوير 30 فدانا وبإجمالى عدد سكان نحو 2000 نسمة وعدد المبانى 320 مبنى وبتكلفة 7.395 مليون جنيه.

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