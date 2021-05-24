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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ يشيد بتقديم مصر كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين

صدى البلد

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن قرار إعفاء طلاب غزة الوافدين من القسط الثاني لمصروفات العام الحالى، يؤكد تقديم الدولة المصرية كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، فضلا عن تقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.

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وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لمساندة الشعب الفلسطيني، شيء يدعو للفخر، منوها إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزه، بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة، تؤكد دور مصر الرائد والمحوري فى المنطقة العربية والشرق الأوسط فى حل مشاكل المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بدور مصر التاريخي في ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية  ودعم أشقائنا الفلسطينيين، مشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، لمساندتهم في الصمود أمام ما يواجهونه من ضربات شنتها عليهم قوات الاحتلال.

كان المجلس الأعلى للجامعات قرر إعفاء الطلاب الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي، وكذلك دعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة باحتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة، وتقديم جميع أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.


وقالت سفارة فلسطين بالقاهرة إن هذه القرارات جاءت عقب الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس الأعلى للجامعات، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.


كما ثمّن المجلس الأعلى للجامعات الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع المؤسسات المعنية في مصر على دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.
 

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