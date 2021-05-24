جثة متعفنة تثير الرعب بالمحلة الكبرى

عثر الأهالي، أمس الأحد، على جثة لرجل مسن فى حالة تعفن داخل شقاه السكنية بمنطقة المحجوب التابعة لدائرة اول المحلة الكبرى.



كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الاهالى بانبعاث رأئحة كريهة من أحدى الشقق السكنية فى منطقة المحجوب.

كما انتقلت قوة من مباحث قسم اول المحلة الى مكان البلاغ وتبين ان الجثة متحللة منذ 10 أيام لرجل مسن يدعى " محمد عبد السميع ابراهيم صالح " الشهير بـ " سمارة " يبلغ من العمر 70 سنة ويعيش بمفرده داخل المنزل ولا يوجد شبهة جنائية.



وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة لاستكمال الاجراءات القانونية.