الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة : تعاقدنا مع شركتين للنظافة لإنهاء ظاهرة القمامة بالشوارع.. فيديو

قال اللواء إيهاب الشرشابي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أنه تم التعاقد مع شركتين من القطاع الخاص لجمع المخلفات بالمحافظة ، موضحا أن الربتكول الموقع بين وزراء التنمية، والتخطيط والبيئة والإنتاج الحربي والمالية، تم التصديق للمحافظة بهذه التوقيعات للمنطقتين الشرقية والغربية بالمحافظة.

وأضاف اللواء إيهاب الشرشابي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " الحكاية " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن المركزية التابعة للهيئة ستكون مسؤولة عن القاهرة الشمالية والجنوبية ، لخلق نوع من التنافسية .

وتابع أن أحياء المنطقة الشرقية والموكل لها أحد تلك التوقيعات هي مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة والسلام والمرج والمطرية وعين شمس ، وأحياء الوايلي ووسط البلد بالمنطقة الغربية .

وأكمل أن ألية عامل الإتفاقية ستتعامل مع بؤر المخلفات بشوارع القاهرة من خلال جمع القمامة من أمام الشقق السكنية ، من خلال إمكانيات خاصة بهم .

وأوضح أن المواطن سيتولى دفع ثمن تلك الخدمة من خلال القرار القديم وهو الحساب على فتورة الكهرباء ، وهي مسؤولية وزارة المالية ، مردفا أن هذا النظام الجديد سيتم على مراحل حتى الوصول لنسبة 100% من تسليم الأحياء .