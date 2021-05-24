بسبب صحفي.. هجوم أمريكي على بيلاروسيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، عن إدانته لتحويل السلطات في بيلاروسيا لمسار رحلة طيران، من أجل اعتقال صحفي ومدون معارض.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على تويتر: "ندين بشدة العمل الوقح والصادم الذي قام به نظام لوكاشينكا لتحويل مسار رحلة تجارية واعتقال أحد الصحفيين".

وأضاف: "نحن نطالب بإجراء تحقيق دولي ونقوم بالتنسيق مع شركائنا بشأن الخطوات التالية. تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب بيلاروسيا".

وأعلنت المعارضة في بيلاروسيا عزمها السعي لاستبعاد بيلاروسيا من منظمة الطيران المدني الدولي بعد إجبار طائرة "رايان إير" على الهبوط في مينسك.

وقالت المعارضة في بيلاروسيا وفق ما نقلته "سبوتنيك" الروسية: "لقد أبلغنا مكتب ريان إير ومنظمة الطيران المدني الدولي، مطالباتنا ببدء التحقيق في الحادث واتخاذ إجراءات لاستبعاد بيلاروسيا من منظمة الطيران المدني الدولي".

وأجبرت السلطات البيلاروسية طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" على الهبوط، حيث اعتقلت صحفيا معارضا كان على متن الطائرة.