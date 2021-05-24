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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ينتقل من الكلاب ويصيب الأطفال.. انتشار نوع جديد من فيروس كورونا|صور

صدى البلد

اكتشف العلماء نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يصيب الكلاب ويمكن أن ينتقل البشر، مما تسبب في نقل 8 أشخاص في ماليزيا إلى المستشفى، بينهم 7 أطفال، كان أصغرهم عمره خمسة أشهر ونصف فقط. 

 

النوع الموجود منذ عام 2018 هو ثامن فيروس كورونا معروف انتقل من الحيوانات إلى البشر، ولم يتضح بعد ما إذا كان يمثل تهديدًا خطيرًا مثل ابن عمه SARS-CoV-2 (وهو الإسم العلمي لفيروس كورونا).

 

لكن الباحثين الذين اكتشفوه زعموا أنهم "لا يرون أي سبب لتوقع جائحة أخرى من هذه السلالة الجديدة لفيروس كورونا".

 

أطلق الباحثون في جامعة ديوك وجامعة ولاية أوهايو على النوع الجديد من فيروس كورونا CCoV-HuPn-2018، ورجحوا أنه أصاب الكلاب أولاً ثم انتقل إلى البشر، مثلما أتى سارس من الخفافيش في الأصل، وانتقل ميرس إلى البشر من الجمال. 

 

سبعة من المرضى الثمانية الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الفيروس في ماليزيا كانوا من الأطفال، أحدهم كان عمره خمسة أشهر ونصف فقط. 

 

أصيب أحدهم بالتهاب رئوي لكنهم تعافوا جميعًا وخرجوا من المستشفى بعد أربعة إلى ستة أيام، من العلاج بالأكسجين لمساعدتهم على التنفس.

 

لكن الاكتشاف يشير إلى أن فيروسات كورونا يمكن أن تنتقل عن طريق الحيوانات الأليفة المحلية مما يؤكد خطورتها.

 

عائلة كورونا وسلالاتها

فيروسات كورونا هي عائلة من الفيروسات بنفس الطريقة التي توجد بها عدة أنواع من الإنفلونزا، تم تسميتهم بهذا الإسم نتيجة لمظهرهم الخارجي المميز مثل المسامير؛ فعند فحصها تحت المجهر القوي، تبدو المسامير وكأنها تاج (كورون وهي التصريف اللاتيني لكلمة "التاج"). 

 

تحت هذه المسامير طبقة من الغشاء، يمكن أن يتلف هذا الغشاء بواسطة المنظفات والكحوليات، وهذا هو السبب في أن الصابون والماء والكحول لهما تأثير فعال ضد الفيروس.

 

من المتوقع أن تصبح فيروسات كورونا أكثر تواترًا، بعدما أصبح البشر متقاربين بشكل أكبر مع الحياة البرية بسبب تدمير الغابات وتغير المناخ.

 

فيروس كورونا هو المرض الناجم عن SARS-CoV-2، ولكن هناك ستة فيروسات كورونا أخرى تم العثور عليها في البشر.

 

تم ربط أصله بالخفافيش وحيوانات البانجولين، لكن النظريات التي تشير إلى أنه تم تسريبه من المختبر لم يتم استبعادها أيضًا.

 

أربعة من فيروسات كورونا البشرية تسبب نزلات البرد، وهي غير ضارة نسبيًا، لكن يتسبب النوعين الآخرين في مرض سارس وميرز، وكلاهما مميت. 

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