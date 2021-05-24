أستاذ بطب قصر العيني يكشف حقيقية ارتباط السلالة الهندية لكورونا بظهور «الفطر الأسود»

قال الدكتور حازم ياسين ، استاذ طب وجراحة العيون بطب القصر العيني، إن ما يتم تداوله عن مرض " الفطر الأسود" زائد عن الوضع بشكل مبالغ فيه ، مضيفا أنه أخذ أكثر من حجمه على المواقع الإعلامية.

وأضاف الدكتور حازم ياسين ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " الحكاية"، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر" ، أن هناك ربطا غير علمي بظهور سلالة كورونا الهندية وما يعرف بـ " الفطر الأسود"، معقبا : " الكلام ده مظبوط وده نوع من أنواع الفطريات موجود طول الوقت".

وأشار إلى أن هذا المرض يصيب بالتحديد من يعانون من ضعف المناعة ، نتيجة عن أمراض مزمنة في المراحل المتأخرة ، مثل مرض السكر الذي يكون خارج حدود السيطرة والمصاحب لبتر أحد الأطراف.

ولفت إلى أن ضعف المناعة هو سبب من أسباب الإصابة بهذا المرض، ولكنه لا يحتاج لكل هذا الهلع والخوف ، ولا يؤدي للموت إلى في حالة تدهور كافة أجهة الجسم .

وتابع أن هذا الفطر يعيش في البيئة الرطبة ، ناصحا المصريين بضرورة تلقي التطعيمات لتجنب أية أعراض ناتجة عن الكورونا .