الهجرة تطلق أول تطبيق إلكتروني لتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج.. اليوم

تطلق وزارة الهجرة اليوم الاثنين ، أول تطبيق إلكتروني لتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي أطلقتها الوزارة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية للمصريين المقيمين بالخارج.

ومن المقرر أن يكون المؤتمر اليوم الاثنين ، بمركز المنارة للمؤتمرات - طريق المشير (القاهرة الجديدة).