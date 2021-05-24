اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة تكشف موعد انتهاء الدوري وعودة الجماهير باشتراطات.. فيديو

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ، إن قرار حضور الجماهير المباريات ليس متعلق بالاتحاد فقط ، لافتا إلى أن اللجنة تعد حاليا مشروع لتقديمه للجهات المختصة سواء الأمنية أو وزارة الصحة.

وأضاف أحمد مجاهد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " الحكاية "، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر" ، أنه بدء من يوليو سيتم تحديد فيها ملاعب الدوري العام بأعداد الجماهير المسموح الحضور لها، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون المشجع حاصلا على لقاح كورونا ، من خلال كشوف طبية.

وأشار إلى أن اللجنة ستقدم تلك الكشوف للجهات الأمنية لتحديد مقاعد الجماهير، وأعدادهم في كل مكان، موضحا أنه سيتم مراعاة أسس التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه من المفترض أن ينتهي الدوري في تاريخ 25 أغسطس القادم .

ولفت إلى أن كل استاد سيكون له قواعد خاصة، حسب مساحته وتقسيمة المقاعد ، للحفاظ على سلامة الجمهور.

وتابع أن اللجنة أرسلت لأندية اللعبين لمناشدة النوادي لإرسال اللعبين المحترفين للعب في الأوليمبياد، موضحا أن اللاعب محمد صلاح يرغب بشدة بالاشتراك، وذلك يتوقف على التنسيق بينهم وبين الأندية.