متابعة سير عملية الامتحانات التجريبية للثانوية العامة من داخل مدرسة السعيدية.. فيديو

عرض برنامج " الحكاية"، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " تقريرا من داخل المدرسة السعيدية العسكرية ، لمتابعة سير عملية الامتحانات التجريبية.

وقال حسين عبد الحكيم، مدير إدارة مدرسة السعيدية ، إن الامتحان التجريبي يتناول جزء من المنهج، والهدف من تدريب الطالب، وتتخذ المدرسة إجراءات عديدة قبل بدء الاختبارات، وتشرف على الإجراءات الوزارة، مشيرا إلى أن عدد الحضور كان 2000 طالب.

كما أكد أحد الطلاب أن هناك التزام تام بالإجراءات الاحترازية ، وتشديد على ارتداء الكمامة ، وقياس للحرارة قبل الدخول.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: وصلتنا اليوم شكاوى طلاب الثانوية العامة من الامتحان التجريبي لمادة اللغة الألمانية

وأضاف وزير التربية والتعليم : جاري التحقق من شكاوى الطلاب بهذا الشأن ، ولا داعي للقلق لأننا نوازن بين مستويات صعوبة اللغات عند التصحيح النهائي.