شاهد.. التحول في منطقة ترعة المريوطية لممشى سياحي ومشروعات شبابية

رصد برنامج " الحكاية " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، من خلال تقرير ، التحول في منطقة ترعة المريوطية لممشى سياحي ومشروعات شبابية .

وعرض البرنامج مجموعة من الصور الحديثة للتطورات الهائلة التي أجريت بالممشى ، وعبر المواطنين بالتقرير عن سعادتهم النفسية بالتغير والمشروعات التي أقيمت بها .

وقال صاحب أحد المحلات بأن هناك إقبال كبير من المواطنين على المطاعم ، والمحافظة تتجه بشكل جيد للتجميل والتعمير .

وأوضح أحد الشباب أن المحافظة لم تطلب منه سوا شهرين مقدم وشهر تأمين مقابل مشروعه ، والإيجارات تتراوح بين 8 ألاف و 12 ألفا .