عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط متهم لقيامه بالنصب على مواطنين بدعوى توظيف الأموال في عملات "البت كوين"

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين، بدعوى توظيف الأموال فى مجال العملات الإفتراضية "البت كوين".


وكانت أجهزة الأمن قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بالاشتراك مع شخصين آخرين، بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال العملات الافتراضية "البت كوين"، من خلال إحدى الشركات كائن مقرها خارج البلاد، وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية كبيرة، وقيامهم بالاستيلاء على تلك الأموال لأنفسهم بالمخالفة للقانون.


وبمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهمين الاثنين الهاربين... وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
 

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم

غزة تضررت بنسبة 80%.. السفير الفلسطيني: نحتاج إلى إغاثة عاجلة

نحن شعب واحد.. السفير الفلسطيني: لا خلاف بين الفصائل بشأن ملف إعادة الإعمار في غزة

بقدرات عالية الأداء .. بورشه تكشف عن CAYENNE الرياضية| صور

لمن يمر بضائقة مالية.. دعاء قضاء الدين

صحيفة إسبانية: محمد صلاح رفع سقف الطموحات للمحترفين العرب في أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام بعض أهالى الفيوم لأحد المساجد

إسرائيل تعلن ندمها على قصف برج الجلاء في غزة

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات لموظفي الدولة في هذه الحالات

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

مستشار السيسي للصحة يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

حكم نهائي.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر تطورات التحفظ على السفينة إيفرجيفن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقدر بملايين الجنيهات.. سرقة مسبحة ثمينة ومجوهرات ملكية من داخل قلعة بريطانية|صور

ينتقل من الكلاب ويصيب الأطفال.. انتشار نوع جديد من فيروس كورونا|صور

اكتشف أهم فوائد المشمش.. حماية النظر والكبد والبشرة أبرزها

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ