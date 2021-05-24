ضبط متهم لقيامه بالنصب على مواطنين بدعوى توظيف الأموال في عملات "البت كوين"

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين، بدعوى توظيف الأموال فى مجال العملات الإفتراضية "البت كوين".



وكانت أجهزة الأمن قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بالاشتراك مع شخصين آخرين، بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال العملات الافتراضية "البت كوين"، من خلال إحدى الشركات كائن مقرها خارج البلاد، وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية كبيرة، وقيامهم بالاستيلاء على تلك الأموال لأنفسهم بالمخالفة للقانون.



وبمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهمين الاثنين الهاربين... وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

