كارثة.. فيسبوك يتتبع بياناتك سرا حتى بعد تفعيل iOS 14.5 .. تفاصيل

كشفت تقارير أن تطبيق فيسبوك لا يزال بوسعه تتبع مستخدمى هواتف آيفون سرا حتى بعد تفعيل ميزة الخصوصية فى نظام التشغيل iOS 14.5 التى أعلنت عنها شركة آبل منذ أسابيع لحماية المستخدمين من عدم تتبع التطبيقات لبيانتهم.



وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإنه ميزة الخصوصية فى iOS 14.5 من آبل تعتمد على منع التطبيقات المختلفة من تتبع أنشطة المستخدمين على الجهات الخارجية مثل البحث على محركات البحث المختلفة ومشاهدة الفيديوهات وغيرها، ولكن مايزال بإمكان فيسبوك معرفة وتخزين كل البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين.



وفقا للمجلة فإن فيسبوك قادرا بالفعل على الوصول لمعلومات حساسة خاصة بالمستخدمين مثل عناوين IP ، وكذلك الصور الخاصة بالمستخدمين، والفيديوهات والتسجيلات الصوتية على هواتفهم.

ويقوم تطبيق فيسبوك أيضا على مستخدمي هواتف آيفون بجمع البيانات الخاصة بالصور مثل بيانات GPS للصور أو مواقع الصور التي تم التقاط الصور فيها، والتوقيتات الخاصة بها، من على معرض الصور في Apple Photos.



ويقوم تطبيق فيسبوك و انستجرام بإزالة البيانات الوصفية ، ما يسمى بمعلومات EXIF ، من الصور التي يتم حفظها على منصاتهم، حيث إذا قمت بحفظ صورة من انستجرام أو ألبومات فيسبوك الخاصة بك على هاتفك، فلن تكون هناك معلومات عن الموقع، ويتتم استبدال ذلك فيسبوك بأكواد الخاصة.



وقد تفترض أن فيسبوك قد حذفت هذه البيانات، حيث إذا انتقلت إلى إعدادات الخصوصية على تطبيق فيسبوك واخترت "معلومات فيسبوك الخاصة بك" ، فيمكنك تنزيل نسخة من البيانات التي يحتفظ بها. إذا قمت بتحديد "الصور ومقاطع الفيديو" ، فسترى البيانات التي حفظها فيسبوك من الصور التي قمت بتحميلها.

