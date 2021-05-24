شئون الحرمين: 20 مليون مصل ومعتمرا منذ أكتوبر الماضي

أعلنت رئاسة شئون الحرمين عن إحصائية عودة العمرة والصلاة في المسجد الحرام منذ يوم 4 أكتوبر من العام الماضي 2020.

ونشرت الرئاسة في تغريدة على تويتر هذه الإحصائية، حيث رصدت توافد 6 مليون و204 ألف معتمر إلى السعودية منذ 4 أكتوبر 2020 إلى 22 مايو 2021.

وقالت إنه تم تفويج أكثر من 20 مليون معتمر ومصلي منذ بداية العمرة والصلاة من جديد في المسجد الحرام.

وأضافت أنه تم استقبال 13 مليونا و911 ألف مصلي داخل المسجد الحرام، خلال هذه الفترة، عقب عودة الصلاة، بعد توقفها فعل جائحة فيروس كورونا.

وكانت شئون الحرمين قد نظمت حركة الصلاة والعمرة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، مع الحفاظ على الاجراءات الاحترازية بسبب جائحة فيروس كورونا.