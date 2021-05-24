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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتوعد باغتيال قائد الجناح العسكري لـ حماس

كتائب القسام
كتائب القسام

قال مسئول أمني إسرائيلي، إن بلاده ستنتهز أي فرصة لاغتيال قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أبدى قناعته بأن محاولات اغتيال القائد العام لكتائب القسام ستتوج بنجاح في نهاية المطاف، وفق ما ذكرت قناة "العربية".

وقال جانتس في حوار مع وسائل إعلام إسرائيلية، تعليقاً على تقارير عن نجاة الضيف من محاولتي اغتيال خلال جولة التصعيد الأخيرة حول قطاع غزة: "هذه لن تكون آخر محاولة منا، وفي نهاية المطاف سننجح".

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وتابع جانتس أن جميع قيادات حماس المسؤولين عن إطلاق النار و"ممارسة الإرهاب ضد المدنيين" ليسوا في مأمن.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، ردا على سؤال عن توقعاته بشأن مدى استدامة الهدنة الجديدة المعلنة حول قطاع غزة: "الجولة الجديدة (من التصعيد) قد تكون بعيدة جدا أو قريبة جدا، ويتوقف ذلك على سلوك حماس. لن نعود إلى وضع ما قبل العملية".

يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، إثر وساطة مصرية، وذلك بعد 11 يوماً من الضربات العنيفة التي شنتها إسرائيل على القطاع المكتظ بالسكان، مستهدفة المباني السكنية والتجارية ومواقع عدة لحماس، وأنفاقاً تحت الأرض أيضاً، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة، فيما أطلقت كتائب القسام وحركة الجهاد آلاف الصواريخ باتجاه مدن إسرائيلية.

وأوقعت جولة التصعيد الأخيرة ما يقارب من 248 قتيلاً فلسطينياً، بينهم العشرات من الأطفال، فيما سقط 13 قتيلاً من الجانب الإسرائيلي.

غزة حماس القسام اغتيال إسرائيل

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