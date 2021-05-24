عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: جراحة أنبوب الأذن للأطفال ليست الأفضل مقارنة بالمضادات الحيوية

جراحة أنبوب الأذن
جراحة أنبوب الأذن للأطفال

أفاد بحث جديد أن جراحة أنبوب الأذن للأطفال المصابين بعدوى متكررة في الأذن ليست أكثر تأثيرًا من المضادات الحيوية.


وقام الباحثون بتحليل بيانات 250 طفلاً يعانون من التهابات الأذن المتكررة ، والمعروفة بإسم التهاب الأذن الوسطى الحاد المتكرر، وتم علاجهم إما بوضع أنبوب بطلبة الأذن، أو إجراء جراحي لإدخال أنابيب صغيرة في طبلة أذن الطفل للمساعدة في تصريف السوائل، أو المضادات الحيوية، وركزت الدراسة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 35 شهرًا والذين تعرضوا إلى مالا يقل عن 3 إصابات فى الأذن فى غضون 6 أشهر وأربع إصابات على الأقل فى غضون 12 شهرا مع حدوث إصابة واحدة خلال الأشهر الستة الماضية.


ووجد الباحثون في كلية الطب جامعة "بتسبرج" فى ولاية " بنسلفانيا" الأمريكية، أنه لا توجد فروق بين الأطفال الذين تلقوا علاج عن طريق الأنبوب والذين تناولوا المضادات الحيوية.


وكشف الباحثون، أنه كانت هناك فائدة واحدة لاستخدام الأنابيب فاستغرق الأمر حوالي شهرين حتى يصاب الطفل بعدوى في الأذن بعد ذلك مقارنة مع أولئك الذين عولجوا ببساطة بالمضادات الحيوية.

جراحة أنبوب الأذن للأطفال جامعة بتسبرج

ترشيحاتنا

بقدرات عالية الأداء .. بورشه تكشف عن CAYENNE الرياضية| صور

لمن يمر بضائقة مالية.. دعاء قضاء الدين

صحيفة إسبانية: محمد صلاح رفع سقف الطموحات للمحترفين العرب في أوروبا

السفير الفلسطيني : اسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار دون أية ترتيبات

جوارديولا: أجويرو إلى لبرشلونة ليلعب بجوار الأفضل على الإطلاق ميسي

تقدر بملايين الجنيهات.. سرقة مسبحة ثمينة ومجوهرات ملكية من داخل قلعة بريطانية|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام بعض أهالى الفيوم لأحد المساجد

إسرائيل تعلن ندمها على قصف برج الجلاء في غزة

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات لموظفي الدولة في هذه الحالات

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

مستشار السيسي للصحة يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

حكم نهائي.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر تطورات التحفظ على السفينة إيفرجيفن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقدر بملايين الجنيهات.. سرقة مسبحة ثمينة ومجوهرات ملكية من داخل قلعة بريطانية|صور

ينتقل من الكلاب ويصيب الأطفال.. انتشار نوع جديد من فيروس كورونا|صور

اكتشف أهم فوائد المشمش.. حماية النظر والكبد والبشرة أبرزها

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ