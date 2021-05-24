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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع مهمل من الخضراوات يحميك من ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

صدى البلد

فوائد صحية لتناول البنجر لصحتك فهو غنى بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الأساسية فهو منخفضة السعرات الحرارية ، لكنه غني بالفيتامينات والمعادن إليك فوائد  تناول البنجر لصحتك يقدمها موقع هيلث لاين

- الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة


يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات التي لها تأثير على خفض ضغط الدم. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

لمرضى الضغط .. تعرف على فوائد البنجر الأحمر

 

لمرضى الضغط .. تعرف على فوائد البنجر الأحمر

تحسين الأداء الرياضي


قد يؤدي تناول البنجر إلى تحسين الأداء الرياضي عن طريق تحسين استخدام الأكسجين ووقت الإرهاق.

 

 البنجر ومحاربة الالتهاب


قد يكون للبنجر عدد من التأثيرات المضادة للالتهابات. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النظرية.

 يحسن صحة الجهاز الهضمي


يعتبر البنجر مصدرًا جيدًا للألياف ، وهو مفيد لصحة الجهاز الهضمي ، فضلاً عن تقليل مخاطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية المزمنة.


 دعم صحة الدماغ


يحتوي البنجر على النترات ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ ، وتحسين الوظيفة الإدراكية ، وربما تقلل من خطر الإصابة بالخرف. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.

خصائص مضادة للسرطان


أظهرت الدراسات التي أجريت على الخلايا البشرية والفئران المعزولة أن الأصباغ الموجودة في البنجر قد تساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية.


فقدان الوزن


يحتوي البنجر على نسبة عالية من الماء ومحتوى منخفض من السعرات الحرارية. كلتا الخواص مفيدة لفقدان الوزن.

 

البنجر تناول البنجر البنجر ومحاربة الالتهاب صحة الجهاز الهضمي ضغط الدم

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لمرضى الضغط .. تعرف على فوائد البنجر الأحمر

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