سواريز يحسم قراره بالبقاء في أتلتيكو مدريد الموسم المقبل

حسم هداف أتلتيكو مدريد الأوروجوياني لويس سواريز، أمس الأحد، قراراه بالاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل، ليغلق بذلك كافة التكهنات حول مستقبله مع الفريق.



وفي تصريحات صحفية، عقب تسلم الفريق كأس الدوري الإسباني "الليجا" أمس، قال سواريز "نعم بكل تأكيد إنني موجود هنا لعام المقبل".



وعقب سواريز على صورته وهو يبكي عقب فوز الفريق أمس السبت على بلد الوليد، قائلاً: "لقد كان قرار مغادرة برشلونة، النادي الذي تواجدت فيه لسنوات صعبًا، ولكنني عملت جاهدا للتغلب على هذا الوضع الصعب، وإثبات قدرتي على الظهور بأفضل مستوى".



ونجح سواريز في تسجيل 21 هدفا هذا الموسم، أهمها هدف الانتصار واللقب في أخر لقاءات الدوري في شباك بلد الوليد، والذي حسمه الأتليتي بصعوبة (2-1)، ليساهم رفقة زملائه في الفوز بالدوري رقم 11 في تاريخ النادي المدريدي.