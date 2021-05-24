جوارديولا: أجويرو إلى لبرشلونة ليلعب بجوار الأفضل على الإطلاق ميسي

أكد الإسباني، بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، إن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نجم هجوم السيتي، قريب جدًا من الانضمام إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.



وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه "ربما أكشف سرًا.. أجويرو على وشك الاتفاق على صفقة للنادي الأقرب إلى قلبي برشلونة".



وأضاف المدير الفني الإسباني إن أجويرو "سيلعب إلى جانب اللاعب الأفضل على الإطلاق ليونيل ميسي".



وتابع جوارديولا: "أنا متأكد من أنه سيستمتع هناك في كتالونيا، وربما يكون برشلونة أقوى وأقوى معه على أرض الملعب ".



وتعاقد السيتي مع أجويرو عام 2011 من أتلتيكو مدريد الإسباني، وأصبح من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي، والهداف التاريخي له برصيد 260 هدفا.