عودة "عاشق ومداح" على مسرح البالون الخميس المقبل

أعلن المركز الإعلامي للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،عودة العرض المسرحي المتميز"عاشق ومداح"،على مسرح البالون بالعجوزة،الخميس المقبل،وذلك بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.



و"عاشق ومداح"من العروض المسرحية المهمة التي قدمها البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان المخرج عادل عبده خلال شهر رمضان الماضي،وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا،حيث يقدم العمل حالة فنية خاصة في حب الوطن.



والمسرحية تتناول في إطار غنائي استعراضي قصص وحكايات وطنية عبر التاريخ المصري العظيم،كما تسلط الضوء على جميع الإنجازات التي تشهدها مصر في كل ربوعها،في ظل تلك التحديات والظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.



"عاشق ومداح"بطولة مداح الرسول أحمد الكحلاوي، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنان أحمد ماهر،ومنير مكرم، ويشاركهم نخبة كبيرة من الفنانين والمطربين، تأليف وأشعار محمد الصواف وإخراج عبد الغني زكي،استعراضات دكتور عماد سعيد.