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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 64 شخصا في انفجار داخل ناقلة للبترول في نيجيريا

حريق في ناقلة للنفط
حريق في ناقلة للنفط بنيجيريا

أعلنت السلطات في نيجيريا تسجيل 64 إصابة على الأقل جراء الانفجار الذي وقع في ناقلة للنفط في ولاية كانو بنيجيريا.

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وقالت السلطات إن خدمة الإطفاء تلقت نداء استغاثة ظهر يوم السبت أبلغت فيه عن اشتعال صهريج بنزين وانفجارها في محطة تعبئة في مجتمع شارادا في منطقة بلدية كانو.

وأضافت أنه من بين 64 شخصًا أصيبوا بدرجات متفاوتة، كان ثمانية من أفراد خدمة الإطفاء، مضيفًا أنه لم يسقط أي قتلى وأن الجرحى يتلقون العلاج في المستشفيات المحلية.

يأتي ذلك حيث تمكنت السلطات النيجيرية من السيطرة على الحريق الكبير الذي شب في ناقلة للنفط.

 

 

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