عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نحن شعب واحد.. السفير الفلسطيني: لا خلاف بين الفصائل بشأن ملف إعادة الإعمار في غزة

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إنه لا خلاف بين الفصائل الفلسطينية بشأن ملف إعادة الإعمار في غزة ، فهي شعب واحد ، وصاحب قضية واحدة ، وتحت قيادة واحدة ، وعنوانها هو الرئيس الفلسطيني " محمود عباس " ، شاكراً الرئيس السيسي على مبادرة إعادة الإعمار.

وأشار "اللوح" في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام البرلمان العربي، الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي ، بجامعة الدول العربية ، حيث دعى فيه إلى تشكيل حكومة وفاق فلسطينية ، تلتزم بقرارات الشرعية الدولية ، ومقبولة من المجتمع الدولي .

 

وتابع سفير فلسطين بالقاهرة ، أن هذه الحكومة هي التي تتولى الاشراف على إعادة اعمار قطاع غزة، معقباً: "هذا يعني ، أن السلطة الفلسطينية هي المسئول الأول عن إعادة الإعمار بقطاع غزة ، والتنسيق بين الشراكة الكاملة مع الدول المانحة والممولة " .

 

وعلق "اللوح"، حول قلق بعض المانحين والممولين لفلسطين ، قائلاً : " نحن لا نتحدث عن أموال تُضخ إلى خزين السلطة الفلسطينية ، حيث إن كل جهة وكل دولة تتولى مسئولية الاشراف على مساهمتها في إعادة الإعمار ، سواء من خلال شركاتها أو التعاقد مع الشركات الوطنية المحلية " .

 

وأضاف ، أن الوضع الحالي في قطاع غزة ، والأراضي الفلسطينية يحتاج إلى إغاثة عاجلة ، في المرافق الانسانية ، والمرافق الخدمية ، والمجالات الحيوية ، مشيراً إلى أن حوالي 75 ألف مواطن في غزة فقدوا منازلهم ، بالإضافة إلى قطع الخدمات ، مثل : المياه ، والصرف الصحي ، والكهرباء ، والقطاع الصحي ، والتعليم ، معقباً : " غزة تضررت بنسبة 80% " .

 

 

سفير فلسطين دياب اللوح الفصائل الفلسطينية ملف إعادة الإعمار محمود عباس الرئيس الفلسطيني الرئيس السيسي مبادرة إعادة الإعمار اخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

صلاة الفجر في رمضان تكفر كل ذنوبك مهما كانت كثيرة بـ4 شروط.. باقي 25 دقيقة

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

أذكار النوم مكتوبة .. لحفظ النفس ومغفرة الذنوب

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

ترشيحاتنا

الري : مصر قدمت دراسة لإنشاء سد إثيوبي في 2008

القاهرة تسجل 32.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية

علمت بميعاد موتها.. عروس مصابة بالسرطان تجهز لزفافها وجنازتها في وقت واحد|صور

موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة بالدوري الممتاز

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم

غزة تضررت بنسبة 80%.. السفير الفلسطيني: نحتاج إلى إغاثة عاجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام بعض أهالى الفيوم لأحد المساجد

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات لموظفي الدولة في هذه الحالات

إسرائيل تعلن ندمها على قصف برج الجلاء في غزة

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

مستشار السيسي للصحة يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

حكم نهائي.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر تطورات التحفظ على السفينة إيفرجيفن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقدر بملايين الجنيهات.. سرقة مسبحة ثمينة ومجوهرات ملكية من داخل قلعة بريطانية|صور

ينتقل من الكلاب ويصيب الأطفال.. انتشار نوع جديد من فيروس كورونا|صور

اكتشف أهم فوائد المشمش.. حماية النظر والكبد والبشرة أبرزها

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ