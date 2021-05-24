نحن شعب واحد.. السفير الفلسطيني: لا خلاف بين الفصائل بشأن ملف إعادة الإعمار في غزة

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إنه لا خلاف بين الفصائل الفلسطينية بشأن ملف إعادة الإعمار في غزة ، فهي شعب واحد ، وصاحب قضية واحدة ، وتحت قيادة واحدة ، وعنوانها هو الرئيس الفلسطيني " محمود عباس " ، شاكراً الرئيس السيسي على مبادرة إعادة الإعمار.

وأشار "اللوح" في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام البرلمان العربي، الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي ، بجامعة الدول العربية ، حيث دعى فيه إلى تشكيل حكومة وفاق فلسطينية ، تلتزم بقرارات الشرعية الدولية ، ومقبولة من المجتمع الدولي .

وتابع سفير فلسطين بالقاهرة ، أن هذه الحكومة هي التي تتولى الاشراف على إعادة اعمار قطاع غزة، معقباً: "هذا يعني ، أن السلطة الفلسطينية هي المسئول الأول عن إعادة الإعمار بقطاع غزة ، والتنسيق بين الشراكة الكاملة مع الدول المانحة والممولة " .

وعلق "اللوح"، حول قلق بعض المانحين والممولين لفلسطين ، قائلاً : " نحن لا نتحدث عن أموال تُضخ إلى خزين السلطة الفلسطينية ، حيث إن كل جهة وكل دولة تتولى مسئولية الاشراف على مساهمتها في إعادة الإعمار ، سواء من خلال شركاتها أو التعاقد مع الشركات الوطنية المحلية " .

وأضاف ، أن الوضع الحالي في قطاع غزة ، والأراضي الفلسطينية يحتاج إلى إغاثة عاجلة ، في المرافق الانسانية ، والمرافق الخدمية ، والمجالات الحيوية ، مشيراً إلى أن حوالي 75 ألف مواطن في غزة فقدوا منازلهم ، بالإضافة إلى قطع الخدمات ، مثل : المياه ، والصرف الصحي ، والكهرباء ، والقطاع الصحي ، والتعليم ، معقباً : " غزة تضررت بنسبة 80% " .