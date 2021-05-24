إشبيلية يفوز على ألافيس بهدف نظيف في ختام الدوري الإسباني

فاز فريق إشبيلية على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدف إشبيلية واللقاء الوحيد، لاعبه أليخاندرو جوميز في الدقيقة 92.



الفوز رفع رصيد إشبيلية إلى 77 نقطة في المركز الرابع بجدول الليجا الإسبانية، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 38 نقطة في المركز السادس عشر.



وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تعادل غرناطة مع ضيفه خيتافي بدون أهداف، ليرتفع رصيد غرناطة إلى 46 نقطة في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد خيتافي إلى 38 نقطة في المركز الخامس عشر.

