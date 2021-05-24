مركز جزويت الإسكندرية يناقش صنعة الفنان المصري القديم

ينظم مركز الجزويت الثقافي، لقاء بعنوان " الفنان المصري القديم "مع المخرج دكتور أحمد فؤاد درويش، وذلك بمقر المركز شرق الإسكندرية.



ويتناول اللقاء (صنعة الفنان المصري القديم في الرسم، والنحت، والريليف، والباراريليف، مع عرض لقطات فوتوغرافية لكل من هذه الفنون).



ويتحدث الدكتور أحمد فؤاد درويش عن مشواره الفنى كمخرج ومنتج و روائى تخرج فى المعهد العالى للسينما، وأسس الشركة العربية للمرئيات عام 1976 قام بتدريس السينما وفنونها في معاهد السينما وكليات الإعلام في مصر، وأخرج عدداً من الأفلام التسجيلية، منها الموسوعة المرئية للحضارة الفرعونية ، صناعة البترول العربية والمصرية ، و هيئة قناة السويس كما أخرج فيلمين روائيين هما إعدام طالب ثانوي، و حلاوة الروح .



تجدر الإشارة إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح تأسست عام 1953 داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية، ويعتبر المركز منصة لمختلف المجالات الفنية و الثقافية و الاجتماعية و الأدبية ، من خلال تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية، وذلك بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.