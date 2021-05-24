انطلاق الأسبوع الافتراضي للأدب اللاتيني بمشاركة نخبة من الكتاب

أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية السفير أشرف منير، أهمية الأسبوع الافتراضي للأدب اللاتيني والذي تنظمه سفارات الدول اللاتينية المعتمدة لدى مصر، والذي انطلقت أعماله اليوم، مشيرا إلى الدور الفعال الذي تلعبه الثقافة والفنون والآداب في تحقيق التقارب بين الشعوب.



وأشار منير - خلال افتتاح الفعاليات بحضور نخبة من الكتاب وعميد سفراء أمريكا اللاتينية بمصر سفير المكسيك خوسيه اكاتافيو تريب - إلى التشابه بين الحضارة المصرية القديمة "الفرعونية " وحضارة "الإنكا"، لافتا إلى أن هناك قواسم مشتركة عديدة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، وأن هناك تقارب في الملامح والسمات الشخصية والثقافات والقيم مثل حب الحياة والأدب والفنون والسينما.



وأضاف أن التعاون الثقافي يحتل جانبا مهما في علاقات مصر بدول أمريكا اللاتينية منذ زيارة بيدرو الثاني إمبراطور البرازيل لمصر في القرن التاسع عشر، متابعا حديثه قائلا " إننا نقدر في مصر الثقافات اللاتينية ونعمل على زيادة التعاون من خلال التبادل الموسيقي والفني والسينمائي".