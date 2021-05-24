ليس مرتبطا بـ كورونا.. بشرى من السعودية بشأن مرض الفطر الأسود

أكدت وزارة الصحة السعودية، أن السلطات الصحية بالمملكة لم ترصد أي إصابات بمرض الفطر الأسود الذي أثار ذعر الملايين حول العالم بسبب إصابة عدد كبير من المتعافين من فيروس كورونا به.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، نفيه وجود ارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، كما شدد على عدم رصد أي حالات للفطر الأسود بين المصابين داخل المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن البعض يعتقد أن الفطر الأسود هو سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا وهذا غير صحيح. فهو ليس فيروسًا، وإنما هو فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة ولا يعد مسببًا لمرض بشكل مباشر، أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية.

وقال إن العدوى الانتهازية هي أن يكون الشخص مصابًا بمرض مزمن ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطرابًا وخللاً في مناعة الجسم بشكل كبير في مراحل متأخرة وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساس الموجود لديه وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك.

واستشرى مرض الفطر الأسود في الفترة الأخيرة في الهند، حيث أعلنت السلطات تجاوز عدد حالات الإصابة 8800 حالة، وارتبط بشكل ما بالمصابين والمتعافين من فيروس كورونا، حيث رصدت السلطات الصحية تفشيه بينهم، ولكن بحسب المختصين والخبراء فإن المرض يصيب من يعانون بسبب أمراض فقدان ونقص المناعة، والسكري.

ويعتقد الأطباء في الهند أن هناك رابطًا بين انتشار "الفطر الأسود" وبين استخدام مركبات الستيرويد في علاج حالات الإصابة الشديدة والحرجة بـ(كوفيد- 19)، فهذه المركبات المنشطة التي تعد علاجًا فعالاً و"رخيصًا" يخفف الالتهاب الرئوي في حالات حرجة من الإصابة بكورونا، تضعف المناعة وتزيد نسبة السكر في الدم. ويعتقد أن انخفاض المناعة الناتج عن استخدام هذه المركبات يجعل المتلقين للعلاج أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، بحسب ما نقلته شبكة "BBC" البريطانية.

ويُعد مرض الفطر أو العفن الأسود من حالات العدوى شديدة الندرة، ويصيب المرء نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي، والنباتات الفواكه، والخضراوات المتحللة.

يؤثر المرض على الجيوب الأنفية، والمخ، والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري، أو المصابين بنقص المناعة الشديد مثل: مرضى السرطان، أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".