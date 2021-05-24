مانشستر يونايتد مهتم بضم كريستيانو رونالدو في الميركاتو الصيفي

يراقب العملاق الإنجليزي نادي مانشستر يونايتد موقف مهاجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الإيطالي يوفنتوس، من أجل ضمه في الموسم المقبل.



وأفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بضم المهاجم البرتغالي وأحسن لاعب في العالم خمس مرات في الميركاتو الصيفي المقبل.



وقال أحد الوكلاء، الذي تربطه علاقة بالمهاجم البالغ من العمر 36 عامًا، في تصريحات لبي بي سي، إن رونالدو يفكر جديًا في ترك نادي السيدة العجوز.



وتوج كريستيانو رونالدو هدافا للكالشيو برصيد 29 هدفا رغم أن البيانكونيري مر بموسم سيء للغاية لولا الحصول على كأس إيطاليا والوصول إلى دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس.