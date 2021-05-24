الدردير: لاعبو الزمالك لم يتقاضوا أجر منذ 4 أشهر.. وساسي مستمر مع النادي

تحدث عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن اقتراب أزمة تجديد فرجاني ساسي من الحل.

وقال الدردير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "الموقف المالي لنادي الزمالك صعب جدًا، اللاعبون رجال لأن عليهم حجوزات وديون ولم يتقاضوا مليمًا منذ 4 أشهر، وبالطبع هم رجال رغم الظروف الصعبة الذين يتعرضون لها".

وتابع: "أريد من جماهير الزمالك أن تطمئن، فرجاني ساسي مستمر مع النادي بنسبة 99%".

وأردف: "سيتم حل أزمة اللاعب ماديًا وستدفع له باقي أمواله وسيتم التجديد له، ولكن بشرط ألا يكون قد وقع لأي نادٍ آخر".

وواصل: "الكرة حاليًا في ملعب فرجاني ساسي، وهناك رغبة لدى إدارة الزمالك باستمرار اللاعب".