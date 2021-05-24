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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدردير: لاعبو الزمالك لم يتقاضوا أجر منذ 4 أشهر.. وساسي مستمر مع النادي

صدى البلد

تحدث عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن اقتراب أزمة تجديد فرجاني ساسي من الحل.

وقال الدردير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "الموقف المالي لنادي الزمالك صعب جدًا، اللاعبون رجال لأن عليهم حجوزات وديون ولم يتقاضوا مليمًا منذ 4 أشهر، وبالطبع هم رجال رغم الظروف الصعبة الذين يتعرضون لها".

وتابع: "أريد من جماهير الزمالك أن تطمئن، فرجاني ساسي مستمر مع النادي بنسبة 99%".

وأردف: "سيتم حل أزمة اللاعب ماديًا وستدفع له باقي أمواله وسيتم التجديد له، ولكن بشرط ألا يكون قد وقع لأي نادٍ آخر".

وواصل: "الكرة حاليًا في ملعب فرجاني ساسي، وهناك رغبة لدى إدارة الزمالك باستمرار اللاعب".

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