وزير الخارجية الأمريكي: هناك ضرورة ملحة للتعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، على وجود فرصة حقيقية للتسوية السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال بلينكن في تصريحات إلى شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "إنه على إسرائيل والفلسطينيين السعي لتسوية سياسية وإلا ستكون التكلفة كبيرة".
وأضاف: "ندعم حل الدولتين ونعتبره الطريقة الوحيدة التي ستمنح إسرائيل والفلسطينيين السلام".
وتابع: " الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين ستساعد على التحول لأمر أكثر إيجابية، و لدينا الكثير لنفعله لدفع عملية سلام حقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين".
واشار إلى ان: "هناك ضرورة ملحة للتعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة".
وفيما يخص إيران قال بلينكن: "أحرزنا تقدما في مفاوضات فيينا وعلى إيران الامتثال الكامل للاتفاق النووي، ويمكن الانخراط مع إيران في قضايا أخرى إذا نجحت مفاوضات فيينا النووية".
وذكر: "لا نستطيع تحديد مدى جدية إيران في العودة للامتثال للاتفاق النووي، وموقف السعودية واضح بدعم الحل السلمي في اليمن، ويجب على إيران استخدام نفوذها لتحريك الحوثيين نحو إنهاء الحرب في اليمن".