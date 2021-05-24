عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة تسجل 32.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية

الأرصاد
الأرصاد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين.

 

ويسود البلاد  طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد معتدل على جنوب سيناء.


وأضاف الخبراء صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متفرقة.

الأرصاد: حالة الطقس ربيعية والأجواء معتدلة.. شاهد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا يصاحبه نشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 33

رياح مثيرة للغبار.. الأرصاد الكويتية تطلق تحذيرا بسبب الأحوال الجوية


وأشار إلى أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، وأن الرياح السطحية شمالية غربية، في حين حالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، وأن الرياح السطحية شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، ، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 32 18
الإسكندرية 27 18
وادي النطرون 30 18
طنطا 31 18
شبين الكوم 32 18
دمنهور 30 18
بلطيم 28 18
مطروح 26 18
السلوم 27 18
سيوة 33 18
بورسعيد 28 19
دمياط 28 18
الزقازيق 32 18
المنصورة 31 18
الإسماعيلية 33 18
السويس 33 18
العريش 29 18
رفح 29 18
رأس سدر 31 20
نخل 29 16
نويبع 32 25
طابا 30 20
كاترين 30 20
الطور 31 22
شرم الشيخ 33 25
الغردقة 34 22
مرسى علم 32 24
الفيوم 33 20
بني سويف 33 20
المنيا 33 20
أسيوط 33 21
سوهاج 34 23
قنا 34 23
الأقصر 37 24
أسوان 37 25
إدفو 36 25
أبوسمبل 37 24
الوادي الجديد 37 22
شلاتين 35 26
أبو رماد 35 25
حلايب 32 24
رأس حدربة 32 24

 

خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة القاهرة الكبرى

موضوعات متعلقة

الأرصاد: حالة الطقس ربيعية والأجواء معتدلة.. شاهد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا يصاحبه نشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 33

رياح مثيرة للغبار.. الأرصاد الكويتية تطلق تحذيرا بسبب الأحوال الجوية

الطقس مائل للحرارة نهارا.. الأرصاد: استقرار الحرارة غدا عند 31 درجة بالقاهرة

ترشيحاتنا

الري : مصر قدمت دراسة لإنشاء سد إثيوبي في 2008

القاهرة تسجل 32.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية

علمت بميعاد موتها.. عروس مصابة بالسرطان تجهز لزفافها وجنازتها في وقت واحد|صور

موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة بالدوري الممتاز

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم

غزة تضررت بنسبة 80%.. السفير الفلسطيني: نحتاج إلى إغاثة عاجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام بعض أهالى الفيوم لأحد المساجد

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات لموظفي الدولة في هذه الحالات

إسرائيل تعلن ندمها على قصف برج الجلاء في غزة

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

مستشار السيسي للصحة يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

حكم نهائي.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر تطورات التحفظ على السفينة إيفرجيفن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقدر بملايين الجنيهات.. سرقة مسبحة ثمينة ومجوهرات ملكية من داخل قلعة بريطانية|صور

ينتقل من الكلاب ويصيب الأطفال.. انتشار نوع جديد من فيروس كورونا|صور

اكتشف أهم فوائد المشمش.. حماية النظر والكبد والبشرة أبرزها

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ