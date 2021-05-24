القاهرة تسجل 32.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين.

ويسود البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد معتدل على جنوب سيناء.



وأضاف الخبراء صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متفرقة.



وأشار إلى أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، وأن الرياح السطحية شمالية غربية، في حين حالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، وأن الرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، ، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 30 18

طنطا 31 18

شبين الكوم 32 18

دمنهور 30 18

بلطيم 28 18

مطروح 26 18

السلوم 27 18

سيوة 33 18

بورسعيد 28 19

دمياط 28 18

الزقازيق 32 18

المنصورة 31 18

الإسماعيلية 33 18

السويس 33 18

العريش 29 18

رفح 29 18

رأس سدر 31 20

نخل 29 16

نويبع 32 25

طابا 30 20

كاترين 30 20

الطور 31 22

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 34 22

مرسى علم 32 24

الفيوم 33 20

بني سويف 33 20

المنيا 33 20

أسيوط 33 21

سوهاج 34 23

قنا 34 23

الأقصر 37 24

أسوان 37 25

إدفو 36 25

أبوسمبل 37 24

الوادي الجديد 37 22

شلاتين 35 26

أبو رماد 35 25

حلايب 32 24

رأس حدربة 32 24