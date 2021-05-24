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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللي حضر العفريت مش عارف يصرفه.. طارق يحيي يهاجم اتحاد الكرة

صدى البلد

هاجم طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم في نادي الزمالك، إن ناديه ليس طرفا في شكوى الأهلي ضد مشاركة سيف جعفر في لقاء الفريق أمام طلائع الجيش بالدوري.


وقال طارق يحيى لقناة الزمالك، إن اللائحة كانت واضحة وتنص على أن الزمالك هو بطل مسابقة 99 وهذا ما اعترف به الأهلي يوم المباراة، حيث أكد على ضرورة الفوز بثلاثية للفوز باللقب.

وأضاف: "اللي حضر العفريت مش عارف يصرفه، ويحاولون أن يغطوا على الأخطاء ومش عارفين".

وتابع: " الزمالك سيخوض مباراة فاصلة لدوري 99 يوم الأربعاء المقبل وفي نفس اليوم مقرر أن يلعب نهائي الجمهورية لبطولة 2003 أمام إنبي وكان يجب على اتحاد الكرة تعديل أي منهما".

وأوضح، أن اتحاد الكرة أرسل خطابا إلى الزمالك بشأن الـ 7 لاعبين الموقوفين وأكد أنهم لا يحق لهم المشاركة مع الفئات السنية للفريق فالعقوبة تسري على المراحل السنية وليس الفريق الأول.

وأضاف:" كيف يقوم اتحاد الكرة بتحديد موعد للمباراة الفاصلة أمام الأهلي في مسابقة 99 ولم يصل للزمالك رد بشأن موقف لاعبيه الـ 7 الموقع عليهم عقوبة الإيقاف"

كما قرر اتحاد الكرة تطبيق اللائحة فى المباراة الفاصلة بين الاهلي والزمالك في دوري الشباب مواليد ٩٩ حال عدم حضور نادي الزمالك واعتباره منسحبا.

وقال مسؤلى اتحاد الكرة أن عدم حضور نادي الزمالك إلى ملعب المباراة الفاصلة سوف يعتبر إنسحابا ويتم تطبيق اللائحة وتتويج الاهلي بلقب دورى الشباب مواليد ٩٩.

وأشار مسؤولو اتحاد الكرة أن طاقم الحكام سوف يتوجه إلى ملعب المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك ويتخذ كافة الإجراءات الخاصة بإدارة المباراة ونزول الملعب والبقاء فيه لمدة ٢٠ دقيقة وإثبات حضور الفريق المتواجد وغياب الفريق المنسحب.

ولفت مسؤولو اتحاد الكرة أن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك الفاصلة في دورى الشباب سيقومون برفع التقرير إلى إدارة المسابقات لإعلان تتويج النادى الأهلى بطلا لدورى الشباب حال غياب الزمالك عن اللقاء.

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