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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بنفس السعر.. فيفو تطلق نسخة محسنة من هاتف Vivo X60

فيفو تطلق نسخة محسنة
فيفو تطلق نسخة محسنة من هاتف Vivo X60

تعتزم شركة فيفو الصينية إصدار نسخة محسنة من هاتفها الرائد Vivo X60 ، والذى أطلقته منذ أسابيع، حيث من المقرر أن النسخة الجديدة ستأتى مع عدد من الترقيات بالإضافة إلى تصميم مختلف، كما أنها ستكون بنفس السعر. 


وبحسب موقع Gizmochina فإن النسخة الجديدة من هاتف Vivo X60 ستأتي بشاشة منحنية بدلا من الشاشة المسطحة، قياس  6.56 بوصة، من نوع AMOLED، مع معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، ، كما تتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل+، كما تدعم تقنية HDR10 +.  

 

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وستأتي النسخة الجديدة من هاتف  vivo X60، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، مع برامج ZEISS في الكاميرا لدعم تصوير bokeh بكفاءة أعلى، كما تتضمن إعدادات الكاميرا مستشعر بدقة 13 ميجابكسل تحتوي الكاميراالأخرى بدقة 13 ميجابيكسل على عدسة تليفوتوجرافي مع تكبير 2x، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. 


وستعمل النسخة الجديدة من هاتف vivo X60، بمعالج Exynos 1080، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وبذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ولكن ببطارية أصغر سعة  4200 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط.

 

وجاء هاتف vivo X60 بألوان الأزرق والأسود، مقابل سعر  655 دولاراً أي ما يعادل 10 آلاف و300 جنيه مصري.
 

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