نبيل الحلفاوي يدعم محمد صلاح بعد ضياع لقب هداف الدوري الإنجليزي

اشاد الفنان نبيل الحلفاوي بمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على أداء المميز طول الموسم بالدوري الانجليزي مع فريقه ليفربول وخسارته الحذاء الذهبي بفارق هدف وحيد





وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏‎#صلاح يكفيه فخرا ومجدا أن ما أنجزه من ألقاب وأرقام في أقوى دوري في العالم وفي دوري أبطال أوروبا وما قدمه من مستوى وإبداع جعلنا نحزن لأنه لم يحقق لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي".





وتوج هاري كين نجم فريق توتنهام بلقب هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 23 هدفا، بفارق هدف وحيد على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وحجز نادي ليفربول مقعدًا في دوري أبطال أوروبا، بفوزه على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل، في الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.



