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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

علمت بميعاد موتها.. عروس مصابة بالسرطان تجهز لزفافها وجنازتها في وقت واحد|صور

زفاف
زفاف

قررت مريضة بالسرطان منحها الأطباء احتمالًا بالعيش لـ عام واحد فقط، الاحتفال بزفافها بطريقة خيالية برفقة ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات فقط، لتصبح عروسًا جميلة على أتم استعداد للموت في سلام.

 

ارتدت العروس البالغة من العمر 30 عامًا «ناتالي» فستانًا جميلًا على شكل ذيل السمكة في حفل زفافها الصغير، مع فورمة شعر رائعة وحجاب كشف عن بعض من شعرها.

 

حملت والدتها ووصيفتيها باقات رائعة من زهور الفاونيا الوردية خلال يوم الزفاف الخاص وسط جائحة كورونا التي حرمت الكثيرين من الاستمتاع بحفلات الزفاف الضخمة.

 

تم تشخيص ناتالي بسرطان الثدي الثلاثي السلبي من الدرجة 3 في أكتوبر 2019 وخضعت للعلاج - ما أدى إلى إبلاغ الأطباء لها بأنها تعافت من السرطان في مايو 2020. 

 

في الشهر التالي، نظر الأطباء في ورم مؤلم وجدته في ثديها وأعطوها الأخبار المؤلمة بأن أمامها ستة إلى 12 شهرًا فقط لتعيشها.

 

في محاولة لمكافحة السرطان، استأنفت العلاج الإشعاعي، لكنها اعترفت في النهاية بأنها لن تكون قادرة على علاج السرطان لكنها تأمل أن الأدوية البديلة مثل زيت الحشيش وشرب الماء المؤين ستساعد في إطالة حياتها. 

 

أعطيت ناتالي أول تشخيص لها بالسرطان بعد 18 شهرًا فقط من علاقتها بزوجها إدريس، وتقدم للزواج منها في يناير من العام الماضي، بينما كانت تخضع للعلاج. 

 

وبعد انتهاء زفافها الحزين بدأت الآن في التخطيط لجنازتها لتسهيل أمور رحيلها عن الحياة.

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