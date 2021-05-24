الجماهير تدعم موسيماني بعد تعرضه لهجوم من جماهير صن داونز

وجه عدد كبير من جماهير النادي الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر الدعم للمدير الفني الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بعد تأهله بالأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وتعرضه السخرية والهجوم من بعض جماهير فريق صن داونز الجنوب إفريقي.





وتصدر هاشتاج #WeSupportMosimane قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏لا نحتاج الشكر منك الشكر لنا اليك "و "‏الموس اللي منيم افريقيا من المغرب ".



وقال آخرون "‏موسيمانى مشروع مدرب أهلاوى مخلص متفانى فى عمله مع قليل من الثقة الجماهيرية فيه ومع دعمه بصفقات سوبر فى نهاية الموسم أتوقع انه سيحقق مالم ولن يحققه مدرب قبله او بعده ان شاء الله " و "‏مدرب كبيرر وذكي عارف ازاي يدخل اي مباراه وياخد منها ال هوه عايزه وشوفنا ده ف كل الماتشات الكبيره ال الاهلي لعبهاا سواء الوداد رايح جي سيمي فاينل السيزون ال فات او المختلط نهائي افريقيا او ماتشات المونديال او ماتشين الدوري مع المختلط وماتشين صنداونز فكل الدعم ".





وأصدر اتحاد جنوب افريقيا لكرة القدم بيانا رسميا، بشأن اعتداء بعض جماهير نادي صن داونز على حافلة النادي الأهلي، وسب بيتسو موسيماني المدير الفني، قبل المباراة التي جمعت الفريقين،، السبت، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال اتحاد جنوب أفريقيا في بيان عبر موقه الرسمي: "يدين اتحاد كرة القدم الجنوب أفريقي (SAFA) بأشد العبارات الإساءة التي تعرض لها مدرب ماميلودي صنداونز السابق بيتسو موسيماني من قبل قسم من أنصار النادي يوم السبت ، 22 مايو في ملعب لوكاس موريبي".

وقال تيبوجو موتلانتي رئيس اتحاد جنوب أفريقيا، إنهم سيصلون إلى جوهر الأمر وسيحجزون الجناة.

وأضاف رئيس اتحاد جنوب أفريقيا: “هؤلاء الأفراد لم يهينوا المدرب بيتسو موسيماني فحسب، بل أفسدوا سمعة البلد ، وباعتبارنا طرفا، فإننا لن ندخر جهدا في التعرف على هؤلاء الأفراد وإنزال أقسى العقوبات عليهم”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، أمس، السبت، للمرة الـ17 في تاريخه، بعد تخطي عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الأهلي مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مسيرة تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه.