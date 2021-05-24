خالد بيومي : صلاح أهم أسباب تواجد ليفربول في دوري الأبطال

اشاد الناقد الرياضي خالد بيومي بمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على أداء المميز طول الموسم بالدوري الانجليزي مع فريقه ليفربول وخسارته الحذاء الذهبي بفارق هدف وحيد.





وكتب خالد بيومي عبر تويتر قائلا "‏‎‏اهداف صلاح اهم اسباب تواجد ليفربول في دوري الابطال الموسم القادم .. كنت اتمني تواجدك للمرة الثالثه علي التوالي كهداف تاريخي لناديك ولاقوي دوري في العالم".





وتوج هاري كين نجم فريق توتنهام بلقب هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 23 هدفا، بفارق هدف وحيد على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وحجز نادي ليفربول مقعدًا في دوري أبطال أوروبا، بفوزه على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل، في الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.



