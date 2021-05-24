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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من الأرصاد السعودية إلى سكان بعض المناطق بسبب الطقس

طقس السعودية
طقس السعودية

أعلنت الأرصاد السعودية، اليوم الإثنين، عن تحذير من تعرض بعض المناطق في المملكة لهطول أمطار رعدية، يتخللها بعض الرياح في مناطق أخرى.

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أمطار رعدية.. تعرف على طقس السعودية اليوم

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أمطار وزخات برد .. تعرف على طقس السعودية اليوم

وقالت الأرصاد السعودية إنه يتوقع تعرض مرتفعات نجران، وعسير والباحة لهطول أمطار رعدية تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد السعودية ان تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وفيما يخص حالة البحر الأحمر، توقع المركز  حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، مشيرًا إلى أنها تكون شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.

 

الارصاد السعودية أمطار رعدية مكة المكرمة الخليج العربي منطقة الشرقية

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