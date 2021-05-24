هاشتاج#Save_Palestinian_48 يتصدر تويتر بعد اعتقال الاحتلال الأهالي من منازلهم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #Save_Palestinian_48 دعما للاشقاء فلسطيني 48 بعد قيام قوات الإرهاب الإسرائيلي بإعتقال المواطنين من منازلهم والتعدي على أسرهم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏بعدما انتقم من أطفال ‎#غزّة وأبراجها بالقصف من الطائرات ها هو النظام الإسرائيلي ينتقم من فلسطينيي الـ ٤٨ بالاعتقالات العشوائية والإدارية عند الفجر!" و "‏‎سَتبقى فَلسطين قَضيتُنا وسَيبقى الأقصى عَقيدَتُنا خانَ مَن خانَ وطبَّع من طبَّع نَحنُ في انتظار وَعدُ الله وَلَاتَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ#Save_Palestinian_48 ".



وقال آخرون "‏حملة اختطافات همجية وليست اعتقالات تستهدف نحو 500 شخص من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لفرض هيبة الاحتلال" و "‏"يقال أن شرطة الاحتلال اختطفت حتى الآن ١٥٥٠ من فلسطينيّي الـ ٤٨ وما زال شعارهم مستمرا، يُفرّغون غيظهم من مقاومة غزة في فلسطينيّي الداخل وينكّلون بمن يختطفونهم، لا ينبغي أن يمر هذا بسلام!"#أنقذوا_فلسطيني_48

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