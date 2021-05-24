هزة أرضية تضرب بحر عمان

ضربت هزة أرضية، صباح اليوم الإثنين، منطقة بحر عمان، وسُجلت شدتها بـ 2.9 درجة على مقياس ريختر للزلازل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إعلانه وقوع زلزال بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر في بحر عُمان، وذلك في تمام الساعة 4:54 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضح مركز الرصد، أن الزلزال وقع على عمق 10 كليومتر، وعلى بعد 19 كيلومتر عن ولاية دبا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان زلزالًا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر قد ضرب السبت مقاطعة تشينجهاي شمال غربي الصين.

وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل أن الزلزال ضرب محافظة "مادوه" بولاية "قولوغ" التبتية ذاتية الحكم في المقاطعة الساعة 2:04 فجر اليوم بتوقيت بكين.

وأشارت سلطات المقاطعة إلى أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو انهيار منازل، بينما تعمل شبكات الكهرباء والاتصالات بشكل طبيعي، لافتة في الوقت نفسه إلى انهيار أقسام من طرق سريعة وجسور في المنطقة المنكوبة بالزلزال، ما عطل حركة المرور هناك.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين مصرع ما لايقل عن 3 أشخاص وإصابة 28 آخرين بعد أن ضربت سلسلة من الزلازل محافظة "يانغبي" بولاية "دالي" ذاتية الحكم في المقاطعة.