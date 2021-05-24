السعودية تكشف حقيقة تسجيل إصابات بالفطر الأسود

أكدت الصحة السعودية، عدم وجود ربط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدة عدم رصد أي حالات للفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا داخل المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي: إن البعض يعتقد أن الفطر الأسود هي سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا وهذا غير صحيح فهو ليس فيروسًا، وإنما هو في فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة ولا يعتبر مسببًا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية".

وأضاف: "العدوى الانتهازية هي أن يكون الشخص مصابًا بمرض مزمن ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطراب وخلل في مناعة الجسم بشكل كبير في مراحل متأخرة تبدأ العدوى الانتهازية بأن تنتهز على الجسم وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساسي الموجود لديه وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك".

وقال متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، إن 75% من الحالات المرصودة بفيروس كورونا مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية، لافتا إلى أن جرعات لقاح كورونا تتجاوز حاجز الـ12 مليوناً و800 ألف جرعة معطاة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة السعودية وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل أن المناعة الفردية تتشكل بعد الحصول على اللقاح، وهدفنا تحقيق المناعة المجتمعية، مؤكدا أن المناسبات الاجتماعية المسبب الأكبر لإصابات كورونا.